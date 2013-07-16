К 1025-летию Крещения «София Киевская» открывает уникальный проект

К 1025-летию крещения Руси Национальным заповедником «София Киевская» открывается уникальный экспозиционный проект, который объединит две выставки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Экспозиция первой выставки «Рафаил Заборовский, митрополит Киевский, Галицкий и всея Малой Руси (1731-1747)», посвященная выдающемуся духовному деятелю Украины XVIII века. - Митрополиту Рафаилу (Заборовскому).

Вторая «Украинская икона XVI-XVIII вв.» - представляет шедевры иконописи эпохи барокко, хранящихся в частных собраниях. Сочетание двух выставок в один экспозиционный проект дает возможность увидеть, как повлияла деятельность митрополита Рафаила на развитие церквей и монастырей, развитие просвещения, издательского дела и изобразительного искусства.

Экспозиция содержит большое количество оригинальных вещей: отреставрированная ритуальная одежда из захоронения митрополита, церковная утварь, книги.

Посетители увидят копии документов, написанных рукой Рафаила (Заборовского), писем к нему от императрицы Анны Иоанновны, грамот, предоставленных ему императрицей Елизаветой Петровной, которую митрополит считал своей духовной дочерью.

На выставке представлены уникальные произведения выдающихся мастеров иконописи эпохи барокко - Ивана Рутковича, Иова Кондзелевича, Иоанна Пинзеля.

Выставка будет экспонироваться в течение трех месяцев в выставочных залах памятника архитектуры XVIII века «Дом митрополита» Национального заповедника «София Киевская».