В Кривом Роге состоялись торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси, которые возглавил по благословению предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний.

Праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Кривого Рога митрополиту Бориспольскому Антонию сослужили: митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, архиепископ Криворожский и Никопольский Ефрем, архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф, епископ Днепродзержинский и Царичанский Владимир, епископ Кременчугский и Лубенский Николай, епископ Александрийский и Светловодский Боголеп, а также духовенство Криворожско-Никопольской епархии. После чтения воскресного Евангелия митрополит Антоний обратился к многочисленной криворожской пастве со словами назидательной проповеди о пути христианина как пути к Царству Небесному.

В рамках празднования юбилея христианства был совершен крестный ход на предсоборную площадь, где был освящен памятник святым священномученикам Онуфрию и Порфирию, первым епископам Криворожским, 75-летие мученической кончины которых исполнилось в текущем году.

По завершении чина освящения к подножию памятника первым епископам Криворожским были возложены корзины живых цветов от руководства государства, области и города, а также букеты цветов от жителей и гостей г. Кривого Рога.

Официальный сайт Криворожской епархии