Открылся официальный сайт празднования 1025-летия Крещения Руси

Накануне празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ открывает сайт, посвященный освещению юбилея:1025.church.ua.

Ресурс является источником официальной информации о событиях, которые будут проходить в рамках празднования, и ориентировать пользователей и журналистов в интернет-пространстве.

Новости на сайте - это собранные в одном месте ссылки на освещение событий программы празднования различными официальными и дружественными ресурсами.

Среди партнеров - официальный сайт Московского Патриархата, официальный сайт Украинской Православной Церкви, фото-сервис УПЦ «Фотолетопись», канал УПЦ на YouTube и телепрограмма «Православный вестник», портал «Православие в Украине», телетрансляции Первого национального и «Интер», радиотрансляции Первого канала украинского радио, радиопрограмма «Православие в Украине» и радиопроекты ТРК «Эра».

На сайте опубликована программа юбилейных мероприятий и условия аккредитации.

Сайт УПЦ