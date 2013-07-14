Президенту Польши подарят Луцкое Евангелие с подписью предстоятеля УПЦ

По случаю трагических событий, которые упоминаются на Волынской земле - 70-летие Волынской трагедии, по всем храмам области пройдут особые богослужения. На это дали свое благословение предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всей Украины Владимир, а также митрополит Волынский и Луцкий Нифонт.

Участие в официальных мероприятиях примет и Президент Польши.

В подарок высокому гостю от Блаженнейшего Владыки будут переданы изданные Волынской епархией факсимильные копии Луцкого Евангелия и Луцкой Псалтири с личной подписью предстоятеля УПЦ - в благословение на будущую жизнь в духе мира и согласия двух близких народов - польского и украинского.

Также будет передано обращение предстоятеля, с которым он выступил в 70-летие Волынской трагедии.

«Своеобразным актом любви» назвал подарок глава информационно-просветительского отдела Волынской епархии УПЦ протоиерей Валентин Марчук. Он также выразил надежду, что такой шаг со стороны предстоятеля УПЦ митрополита Владимира будет способствовать в будущем взаимопониманию между народами Украины и Польши.

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