Патриаршими богослужениями в день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге открылись празднования, посвященные 1025-летию Крещения Руси.

К этой памятной дате приурочено принесение в Россию из Греции великой христианской святыни — Креста святого апостола Андрея Первозванного.

Принесение Креста в Санкт-Петербург, Москву, Киев и Минск призвано подчеркнуть, что духовная традиция народов России, Украины и Белоруссии восходит к единому источнику — благословению, данному апостолом Андреем в ходе его миссионерского посещения пределов Руси, и к Крещению, принятому в киевской купели в 988 году.

11 июля 2013 года, в канун праздника свв. апп. Петра и Павла, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе Петербурга. На полиелее у западных врат собора Предстоятель, иерархи и духовенство торжественно встретили Крест святого апостола Андрея Первозванного.

12 июля, в самый день праздника, Предстоятель РПЦ совершил литургию в Петропавловском соборе Петербурга — усыпальнице Дома Романовых. Богослужение было приурочено к празднованию 400-летия Дома Романовых и 1025-летия Крещения Руси.

С 11 по 15 июля Крест Андрея Первозванного будет находиться в Казанском соборе Петербурга. Доступ для верующих к святыне будет открыт каждый день с 12 июля с 7.00 до 22.00, 15 июля — до 18.00.

С 16 июля по 2 августа Крест Андрея Первозванного будет пребывать в трех столицах — Москве, Киеве и Минске. Доступ верующих к великой христианской святыне во все дни будет открыт круглосуточно.

График принесения Андреевского креста:

11-15 июля — Санкт-Петербург

16-19 июля — Московская область

19-25 июля — Москва

26-28 июля — Киев

29 июля — 2 августа — Минск

В мероприятиях по случаю 1025-летия Крещения Руси примут участие Предстоятели и представители всех Поместных православных церквей. Праздник будет отмечаться на государственном уровне в России, Белоруссии и на Украине. В рамках торжеств ожидаются встречи с руководством этих стран.

24 июля, в день памяти святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, торжественная литургия будет совершена в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Вечером 25 июля на Красной площади в Москве пройдет праздничный концерт.

Утром 27 июля будет совершен молебен на Владимирской горке в Киеве. Вечером в украинской столице состоится праздничный концерт.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Божественная литургия будет совершена на Соборной площади Киево-Печерской лавры.

29 июля состоится торжественная литургия на Минском Замчище белорусской столицы и будет совершена закладка памятной грамоты в честь 1025-летия Крещения Руси на месте древнейшего храма Рождества Богородицы на Замчище. Вечером в Минске пройдет концерт по случаю праздничной даты.

Во всех богослужениях будут участвовать Предстоятели и члены высоких делегации всех Поместных православных церквей.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси