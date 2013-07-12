В Санкт-Петербурге встретили великую христианскую святыню — Крест апостола Андрея Первозванного

Вечером 11 июля 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Валаама в Санкт-Петербург.

В канун праздника славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла Предстоятель Русской православной церкви совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

На полиелее всенощного бдения у западных врат Казанского кафедрального собора Предстоятель Русской Церкви, иерархи и духовенство торжественно встретили великую христианскую святыню — Крест святого всехвального апостола Андрея Первозванного. Святыня привезена в Россию из греческого города Патры по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию со Священным Синодом Элладской православной церкви.

Крест был установлен в центре собора, где все желающие в ближайшие дни смогут приложиться к святыне.

Перед чтением канона Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Крест, на котором был распят апостол Андрей, хранится в православном соборе города Патры. Принесение святыни приурочено к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

График принесения Андреевского креста:

11-15 июля — Санкт-Петербург

16-19 июля — Московская область

19-25 июля — Москва

26-28 июля — Киев

29 июля — 2 августа — Минск

Принесение Креста святого апостола в Санкт-Петербург, Москву, Киев и Минск призвано подчеркнуть, что духовная традиция народов России, Украины и Белоруссии восходит к единому источнику — благословению, данному апостолом Андреем в ходе его миссионерского посещения пределов Руси, и к Крещению, принятому в киевской купели в 988 году.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси