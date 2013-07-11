В Одессу прибыл митрополит Киевский и всея Украины Владимир

В Одессу сегодня, 11 июля, прибыл митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Владимир. Как передает корреспондент УНИАН, в международном аэропорту «Одесса» Блаженнейшего Владимира встречали митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, епископ Овидиопольский Аркадий, наместники мужских монастырей и духовенство епархии.

Владыка прибыл в сопровождении управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского Антония, чтобы возглавить торжества по случаю празднования чудотворной Касперовской иконы Божией Матери – небесной покровительницы Причерноморья.

«Я очень рад сегодня прибыть в богоспасаемую Одессу по приглашению митрополита Агафангела, чтобы в этом родном для меня месте, где я принял монашеский постриг, помолиться перед чудотворной Касперовской иконой Божией Матери», - сказал журналистам митрополит Владимир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской епархии УПЦ, Владыка также посетил Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, помолился в Свято-Успенском храме перед ковчегом со стопой Святого апостола Андрея Первозванного, чудотворной иконой Божией Матери «Млекопитательница» и другими святынями.

«Предстоятель УПЦ также посетил монастырское братское кладбище, где совершил заупокойное богослужение у могилы своего духовного отца митрополита Бориса (Вик), а также помолился об усопших духовнике обители схиархимандрите Ионе (Игнатенко) и маме Владыки Агафангела инокине Макарии (Савиной)», - сообщили в пресс-службе.