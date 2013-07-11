Предстоятель РПЦ поклонился честным мощам преподобных Сергия и Германа
В соборе Валаамской обители
10 июля 2013 года после торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новой системы электроснабжения Валаамского архипелага Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил нижний храм Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря.
Предстоятель Русской православной церкви совершил славление основателям обители преподобным Сергию и Герману у раки с их честными мощами и молитвенно поклонился Валаамской иконе Божией Матери.
Над ракой преподобных воссоздана историческая резная золоченая сень. Сложную кропотливую работу по ее восстановлению в течение нескольких лет вели мастера-реставраторы из Санкт-Петербурга.
От лица братии Святейшего Владыку приветствовал наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий.
Предстоятель РПЦ обратился к насельникам и гостям обители с Первосвятительским словом.
Затем Патриарх Кирилл проследовал в братскую трапезную, где возглавил заседание Попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря.