Предстоятель РПЦ поклонился честным мощам преподобных Сергия и Германа

10 июля 2013 года после торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новой системы электроснабжения Валаамского архипелага Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил нижний храм Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря.

Предстоятель Русской православной церкви совершил славление основателям обители преподобным Сергию и Герману у раки с их честными мощами и молитвенно поклонился Валаамской иконе Божией Матери.

Над ракой преподобных воссоздана историческая резная золоченая сень. Сложную кропотливую работу по ее восстановлению в течение нескольких лет вели мастера-реставраторы из Санкт-Петербурга.

От лица братии Святейшего Владыку приветствовал наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий.

Предстоятель РПЦ обратился к насельникам и гостям обители с Первосвятительским словом.

Затем Патриарх Кирилл проследовал в братскую трапезную, где возглавил заседание Попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси