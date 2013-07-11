Электронная библиотека России представила в открытом доступе уникальные документы

28 июля 2013 года будет отмечаться День Крещения Руси. К 1025-летию этого события на портале Президентской библиотеки www.prlib.ru в открытом доступе представлена коллекция уникальных материалов и документов по истории Православия.

В их числе — Остромирово Евангелие, написанное в XI веке по заказу новгородского посадника Остромира и ныне хранящееся в Российской национальной библиотеке; Лаврентьевская летопись, включающая в себя «Повесть временных лет»; книга К.Н. Бестужева-Рюмина «О Крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и об монастыре Печерском» (1910 г.); раритетные книги по истории перевода Библии на русский язык; уникальные фотоматериалы основоположника цветной фотографии в России Сергея Прокудина-Горского, выполненные в начале XX века, иллюстрирующие евангельские сюжеты в ризнице Успенского собора Кремля, Ипатьевского монастыря в Костроме, церкви святого Георгия в Старой Ладоге.

Создание оцифрованных копий летописей, наращивание электронных фондов открывает новый этап в духовном просвещении. Сегодня назрела задача создания электронных экспозиций для паломников при крупных монастырях, в духовных семинариях и университетах. Работа эта уже началась усилиями российского духовенства и специалистов Президентской библиотеки.

Первая национальная электронная библиотека России, фонды которой сегодня составляют 260 тысяч единиц документов и материалов по истории российской государственности, развивает взаимоотношения с Русской православной церковью. Фонды библиотеки будут пополняться материалами об истории православной церкви в России, а также о ее отношениях с государством. Библиотека находится в Санкт-Петербурге, в историческом комплексе Святейшего Правительствующего Синода, архив которого также оцифровывается.

29 мая 2013 года, в день заседания Священного Синода в Петербурге, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с просветительской деятельностью библиотеки и высоко оценил реализуемые учреждением проекты.

Патриархия.ru