Издательством Московской Патриархии к 1025-летию Крещения Руси издана соединенная служба

Издательство Московской Патриархии, исполняя благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выпускает в свет к 1025-летию Крещения Руси соединенную «Службу Господу Богу нашему, в Троице славимому, в память Крещения Руси, и святому равноапостолу, великому князю Владимиру».

Издание содержит тексты, написанные к 1000-летию Крещения Руси (1988 год), и минейные тексты равноапостольному князю Владимиру. Возвращение в богослужебное употребление песнопений, специально написанных в память Крещения Руси, позволит более торжественно и осмысленно совершать службу в этот церковный и государственный праздничный день. Соединение служб одобрено Синодальной богослужебной комиссией.

После службы помещен молебен по особому чину, который, по благословению Патриарха Кирилла, надлежит совершать по окончании Литургии. Текст этого чинопоследования опубликован на сайте Патриархия.ru как приложение к циркулярному обращению ко всем епархиальным Преосвященным Русской православной церкви от 15 июля 2011 года.

Издание выпущено в виде брошюры на скрепке аналойного формата, обложка с матовой ламинацией и тиснением фольгой. Отпечатано традиционно в две краски крупным церковнославянским шрифтом на качественной офсетной бумаге.

Патриархия.ru