Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения храма преподобного Германа Аляскинского

9 июля 2013 года, по прибытии в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил остров Байонный, где обустроен скит во имя преподобного Германа Аляскинского.

Здесь Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения храма в честь преподобного Германа, а затем обратился к молящимся со словом:

«Ваше Высокопреосвященство! Ваши Преосвященства! Досточтимые отцы и братия!

Всех вас сердечно поздравляю с большим событием. На этом отдаленном от центрального монастыря острове после долгих лет забвения снова воздвигнут жертвенник и появилось место для молитвы.

Место это совершенно особенное — уединенное, наполненное каким-то дивным даром благодати Божией. Его нужно всячески охранять, ведь это действительно место возможного подвига людей, их духовного прозрения, прикосновения к Божественной благодати. Когда я в первый раз высадился на этот остров, меня сразу охватило какое-то особое чувство. Его трудно описать, трудно выразить, и, наверное, об этом не нужно много говорить. Но я почувствовал, что здесь должна быть небольшая обитель, скит, где можно было бы людям, стремящимся к уединению, спасать душу.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше Преосвященство владыка Панкратий, скитоначальника отца иеродиакона Илию, наших благодетелей Евгения Викторовича и Евгения Геннадиевича за то, что в такие короткие сроки те предначертания, которые я выразил, впервые посетив этот остров и которые казались мне самому фантастическими, были полностью реализованы. Невозможно было и представить, что так прекрасно и так быстро все удастся сделать. Уже по одному тому, как замечательно и как скоро было совершено это доброе дело, можно судить о присутствии на этом месте особой Божественной благодати.

Я хотел бы выразить сердечную благодарность всем вам. А в память об этом малом освящении храма в честь преподобного Германа Аляскинского хотел бы передать этот образ преподобного Серафима Саровского с памятной дарственной надписью. Пусть этот образ пребывает в этом святом храме. Спаси Господь всех нас».

Затем Предстоятель Русской православной церкви совершил прогулку по острову, посетив часовню пророка Елисея, келейный корпус и хозяйственные постройки.

Его Святейшество сопровождали управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Валаамской обители епископ Троицкий Панкратий, скитоначальник иеродиакон Илия.

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На острове Байонный Валаамского архипелага некогда находилась часовня в честь пророка Елисея, ученика пророка Илии. При игумене Дамаскине (Кононове, 1795-1881) на острове выращивали овец, поэтому здесь были построены деревянный келейный корпус для проживания братии, а также келии для рыбаков и хозяйственные помещения. В XX столетии постройки были утрачены.

По благословению Патриарха Кирилла в 2010 году было решено устроить на острове скит во имя преподобного Германа Аляскинского. В 2011-2012 годах были проведены масштабные работы по расчистке территории. Были возведены деревянный храм во имя преподобного Германа Аляскинского, часовня во имя пророка Елисея, два келейных корпуса, хозяйственные постройки.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси