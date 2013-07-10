По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию со Священным Синодом Элладской православной церкви с 11 июля по 2 августа 2013 года в пределы Русской православной церкви будет принесен Крест апостола Андрея Первозванного.

Принесение святыни в Россию, Украину и Белоруссию, приуроченное к празднованию 1025-летия Крещения Руси, осуществляется Фондом Андрея Первозванного при поддержке благотворительной организации Элладской православной церкви «Апостоли».

Крест, на котором был распят апостол, хранится в Андреевском кафедральном соборе города Патры (Греция) на полуострове Пелопоннес и является значимой святыней всего христианского мира.

График принесения Андреевского креста:

11-15 июля — Санкт-Петербург

16-19 июля — Московская область

19-25 июля — Москва

26-28 июля — Киев

29 июля — 2 августа — Минск

Принесение Креста святого апостола в Санкт-Петербург, Москву, Киев и Минск призвано подчеркнуть, что духовная традиция народов России, Украины и Белоруссии восходит к единому источнику — благословению, данному апостолом Андреем в ходе его миссионерского посещения пределов Руси, и к Крещению, принятому русичами в киевской купели в 988 году.

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