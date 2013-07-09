Сегодня Патриарх Кирилл посетит Спасо-Преображенский монастырь
04:46, 09 июля 2013Православие
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Совершит Божественную литургию
С 9 по 11 июля 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Спасо-Преображенский Валаамский монастырь.
В ходе визита Святейший Владыка возглавит заседание Патриаршего попечительского совета по восстановлению Валаамской обители и посетит монастырские скиты
11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, Предстоятель Русской православной церкви совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе монастыря.
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