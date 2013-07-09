Международный крестный ход, посвященный 1025-летию Крещения Руси, прибыл в Одессу

Международный крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного великого князя Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси, 7 июля 2013 года прибыл в Одессу.

У Свято-Успенского Одесского кафедрального собора великую святыню по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела встречали епископ Овидиопольский Аркадий, городское духовенство и многочисленные верующие.

Епископ Аркадий совершил Божественную литургию в сослужении настоятелей одесских храмов и клириков собора. После завершения богослужения он поздравил одесситов с этим знаменательным событием. Владыка подчеркнул, что прибытие ковчега с частицей мощей крестителя Руси символизирует духовное единство народов Украины, России и Белоруссии. По территории трех стран и проходит международный крестный ход, который завершится торжествами в Киеве.

Ковчег с частицей святых мощей крестителя Руси будет находиться в Одесском соборе до вечера 8 июля. До вечера 9 июля мощи будут пребывать в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

Затем крестный ход проследует по городам Украины: Днепропетровск (10-13 июля), Черновцы — Свято-Успенская Почаевская лавра (14-16 июля); Ужгород (17-18 июля), Святогорск — Донецк — Луганск (19-22 июля), Харьков (23-24 июля), Чернигов (25-26 июля).

Патриархия.ru