До Одеси прибула міжнародна хресна хода з мощами князя Володимира

До Одеси прибула міжнародна хресна хода з мощами Святого рівноапостольного князя Володимира, присвячена 1025-річчю Хрещення Русі.

Як повідомили УНІАН організатори молитовної ходи - міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» - 6 липня хресна хода завершила перебування в Криму, і 7 липня прибула до Одеси.

Хресна хода містами Росії, Білорусі і України проходить за благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила і митрополита Київського і всієї України Володимира.

В Одесі біля Свято-Успенського кафедрального собору велику святиню зустріли вікарій Одеської єпархії УПЦ єпископ Овідіопольський Аркадій, міське духівництво і численні віряни.

Єпископ Аркадій підкреслив, що прибуття до Одеси ковчега з частинкою мощів Хрестителя Русі символізує духовну єдність народів України, Росії і Білорусі, територіями яких проходить міжнародна хресна хода. Священик назвав символічним завершення Хресної ходи у Києві, оскільки «у Дніпровській купелі наші братні народи прийняли Святе Хрещення».

Ковчег з частинкою святих мощів Хрестителя Русі перебуватиме у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси до вечора 8 липня.

9 липня о 07.00 мощі Святого рівноапостольного князя Володимира доставлять до Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря, де святиня пробуде до вечора.

10 липня ковчег з великою святинею православ`я продовжить свою ходу єпархіями Української православної церкви. Графік руху хресної ходи: Дніпропетровськ (10–13 липня), Чернівці – Свято-Успенська Почаївська лавра (14–16 липня); Ужгород (17–18 липня), Святогірськ–Донецьк–Луганськ (19–22 липня), Харків (23–24 липня), Чернігів (25–26 липня).

Хресна хода завершиться 27 липня у Києві на Хрещатику, після чого відбудеться грандіозний концерт за участю легендарних музикантів з України, Росії, Білорусі, зведеного хору київських монастирів, Кубанського козачого хору. Зі святкової сцени виступатимуть представники духівництва, відомі діячі науки, культури і спорту.

На екранах демонструватиметься 3D-анімація, що розповідатиме про Хрещення Русі.