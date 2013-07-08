В Одессу прибыл международный крестный ход с мощами князя Владимира

В Одессу прибыл международный крестный ход с мощами Святого равноапостольного князя Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси.

Как сообщили УНИАН организаторы молитвенного шествия - международная общественная организация «День Крещения Руси» - 6 июля крестный ход завершил пребывание в Крыму и 7 июля прибыл в Одессу.

Крестный ход по городам России, Беларуси и Украины проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

В Одессе у Свято-Успенского кафедрального собора великую святыню встретили викарий Одесской епархии УПЦ епископ Овидиопольский Аркадий, городское духовенство и многочисленные верующие.

Епископ Аркадий подчеркнул, что прибытие в Одессу ковчега с частицей мощей Крестителя Руси символизирует духовное единство народов Украины, России и Беларуси, по территории которых проходит международный крестный ход. Священник увидел символичным завершение Крестного хода в Киеве, так как «в Днепровской купели наши братские народы приняли Святое Крещение».

Ковчег с частицей святых мощей Крестителя Руси будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы до вечера 8 июля.

9 июля в 07.00 мощи Святого равноапостольного князя Владимира будут доставлены в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где также пробудут до вечера.

10 июля ковчег с великой святыней православия продолжит свое шествие по епархиям Украинской православной церкви. График движения крестного хода: Днепропетровск (10 – 13 июля), Черновцы – Свято-Успенская Почаевская лавра (14 – 16 июля); Ужгород (17 –18 июля), Святогорск – Донецк – Луганск (19 – 22 июля), Харьков (23 – 24 июля), Чернигов (25 – 26 июля).

Крестный ход завершится 27 июля в Киеве на Крещатике, после чего состоится грандиозный концерт с участием легендарных музыкантов из Украины, России, Беларуси, сводного хора киевских монастырей, Кубанского казачьего хора. С праздничной сцены выступят представители духовенства, известные деятели науки, культуры и спорта.

На экранах будет демонстрироваться 3D-анимация, рассказывающая о Крещении Руси.