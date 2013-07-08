В день праздника Рождества Иоанна Крестителя Предстоятель УПЦ совершил Божественную литургию

7 июня, в день праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и память всех святых, в землях Руси просиявших, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в Свято-Ольгинском храме в Дарницком районе г. Киева, сообщает официальный сайт УПЦ.

Его Блаженству сослужили: управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской Митрополии митрополит Бориспольский Антоний, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, председатель административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук, настоятель храма протоиерей Всеволод Рыбчинский и духовенство столицы и храма.

На Малом входе Предстоятель за заслуги перед Украинской лравославной церковью и по случаю 75-летия наградил отца Всеволода орденом святого апостола Иоанна Богослова I-й степени.

В конце богослужения Архипастырь поздравил духовенство и верующих с праздником, поблагодарив за совместную молитву. Также Его Блаженство отметил особую любовь и уважение прихожан к своему настоятелю - протоиерею Всеволоду. Поздравляя отца настоятеля, Архипастырь пожелал юбиляру крепкого здоровья и многих лет служения Церкви и народу Божьему.

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Свято-Ольгинский приход существует с 1994 г. Первые службы проводились на улице перед жилищно-эксплуатационной конторой, где был арендован актовый зал под богослужение. В 1997 г. началось строительство церкви св. благоверного князя Всеволода-Гавриила, 10 декабря 1998 г. освятил Митрополит Киевский и всей Украины Владимир. 30 июня 2010 г. Блаженнейший Митрополит Владимир освятил накупольные кресты для главного храма прихода во имя святой равноапостольной княгини Ольги, а 24 февраля 2011 г. - его престол. Сейчас идет строительство колокольни. При приходе действует молодежный клуб «Ковчег». Проводятся школьные занятия для детей и взрослых.