В Киев из Греции доставят крест апостола Андрея Первозванного

С 11 июля по 2 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II Фонд святого всехвального апостола Андрея Первозванного организует принесение Креста апостола Андрея Первозванного в Россию, Украину и Белоруссию. Принесение святыни осуществляется при поддержке ставропигиального фонда «Апостоли» Элладской Православной Церкви.

Крест, на котором был распят апостол, хранится в православном соборе города Патры (Греция) на полуострове Пелопоннес и является значимой святыней всего христианского мира. Принесение святыни приурочено к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

График принесения Андреевского креста:

11 – 15 июля – Санкт-Петербург

16 – 25 июля – Москва

26 – 28 июля – Киев

29 июля – 2 августа – Минск

Принесение Креста святого апостола в Москву, Санкт-Петербург, Киев и Минск призвано подчеркнуть, что духовная жизнь народов трех государств восходит к единому источнику – к благословению, данному апостолом Андреем, и к Крещению, принятому в киевской купели в 988 году.

Имя апостола Андрея Первозванного проходит через всю русскую историю, связуя, подобно нити, эпохи и человеческие судьбы. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый российский орден, который в Российской империи был высшей государственной наградой. В 1998 году орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая государственная награда уже Российской Федерации. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг. Царь собственноручно определил, как он будет выглядеть: «Флаг белый, через который синий крест Святого Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение».

Вначале Крест апостола Андрея прибудет в Санкт-Петербург, «морскую столицу России». С момента основания города на Неве святой апостол считается одним из его небесных покровителей. Затем Крест будет принесен в Москву, Киев и Минск – столицы трех государств, в которых живет большинство чад Русской Православной Церкви, в духовной и культурной жизни которых в многогранном преломлении получает свое продолжение и развитие наследие Святой Руси.

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Сведения об апостольском служении Андрея в Скифии приводятся в «Церковной истории» Евсевия Памфила Кесарийского (IV век), со ссылкой на недошедшее до наших дней сочинение Оригена. В XI веке на Руси было создано собственное сказание о посещении Андреем Первозванным русских пределов – «Слово о проявлении Крещения Рускыя земля святаго апостола Андрея, како приходил в Русь», вошедшее в состав «Повести временных лет».

Согласно этому памятнику, из Херсонеса Таврического святой Андрей отправился на север и по реке Днепр поднялся до места, на котором стоит теперь Киев. Взойдя на высокий берег Днепра, Первозванный апостол водрузил на нем крест, благословил горы те и предрек, что в будущем на них «воссияет благодать Божия».

Подробный рассказ о путешествии святого Андрея через Русь содержится в Степенной книге, составленной в XVI веке. В ней говорится, что, продолжив путь вверх по реке, апостол Андрей пришел в северные русские земли, к озеру Ильмень, где впоследствии был основан Великий Новгород.

Здесь, на берегу Волхова, возле нынешнего села Грузино, он водрузил жезл свой, а затем направился по Ладожскому озеру до острова Валаам, где низверг языческие капища и обратил в христианство жрецов.

Пресс-служба Фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного

