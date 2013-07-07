В Витебске будет построен Софийский собор по образу Полоцкой Софии ХI века

Священный Синод Белорусской православной церкви на своем заседании 5 июля 2013 года, заслушав рапорт архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия с предложением о возведении в г. Витебске на берегу Западной Двины Софийского собора по образу Полоцкой Софии ХI века, одобрил строительство храма, сообщает сайт Sobor.by.

Воплощение данного проекта особенно актуально в связи с празднованием в 2013 году 1025-летия Крещения Руси, отмечается в решении Синода БПЦ. Закладка собора Святой Софии в Витебске предположительно станет одним из пунктов празднования.

Прототипом витебского храма послужит сооруженный в Полоцке в XI веке Софийский собор, возведенный в свою очередь по образу Софии Константинопольской и имеющий аналоги в Киеве и Новгороде. Полоцкая София — яркий символ единства восточных славян во Христе, а также духовной преемственности между Византией и Русью. В униатскую эпоху Полоцкий Софийский собор был радикально перестроен, и сегодня его внешний вид имеет крайне общего с первоначальным.

По замыслу архитекторов облик древнего Софийского собора в Полоцке будет вополощен в Витебске.

Патриархия.ru