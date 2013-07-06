Митрополит Минский и Слуцкий Филарет открыл очередное заседание Синода БПЦ

5 июля 2013 года в Минском епархиальном управлении митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси, открыл очередное заседание Синода Белорусской православной церкви.

Перед началом заседания владыка Филарет обратился к членам Синода с приветствием, в котором обозначил основные вопросы повестки дня:

«За истекший со времени нашей последней встречи период в жизни Белорусского экзархата по милости Божией происходили значимые события. Сегодня нам необходимо дать им оценку, подвести определенные итоги, поделиться впечатлениями и наметить план совместной работы на предстоящее время.

С 22 по 24 мая 2013 года в Минске проходили XIX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, приуроченные к 1150-летию славянской азбуки.

С 9 по 17 мая текущего года в Беларуси пребывал ковчег с честной десницей святителя Спиридона Тримифунтского, принесенный с острова Корфу делегацией Элладской православной церкви.

Ярким событием в жизни экзархата стала Международная научно-практическая конференция "Крещение Руси в судьбах Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути", проходившая в Минске 6-7 июня по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Русской православной церкви продолжается подготовка к празднованию юбилейной даты — 1025-летия Крещения Руси. Торжества будут проходить и в г. Минске в конце июля месяца. Ожидается прибытие Предстоятеля нашей церкви Патриарха Кирилла, глав и представителей Поместных православных церквей. Сегодня мы с глубоким вниманием должны будем рассмотреть программу празднеств.

Над планом подготовки и проведения празднования в Республике Беларусь 1025-летия Крещения Руси работает Республиканский организационный комитет. В его состав входят представители правительства, а также трое архиереев экзархата. Мы будем просить владыку Вениамина как заместителя председателя оргкомитета ознакомить нас с его работой и озвучить вопросы, которые нам необходимо урегулировать.

Нашему вниманию представляются соответствующие материалы для обсуждения и принятия необходимых решений. Призываю Божие благословение на труды Святого Синода Белорусской лравославной церкви».

Журналы Синода будут опубликованы по окончании заседания.

Патриархия.ru