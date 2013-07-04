Более 7 млн рублей в помощь народу Сирии собрала за неделю РПЦ

Православные верующие пожертвовали за последние несколько дней более 7 миллионов рублей в помощь жертвам гражданской войны в Сирии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви.

Денежные средства, собранные в епархиях РПЦ, направляются на счета Синодального отдела по церковной благотворительности, который координирует акцию. По завершении общецерковного сбора средства будут переданы патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X, а также верховному муфтию Сирии Ахмаду Бадр-эд-Дину Хассуну.

Сбор средств был объявлен около недели назад, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к пастве с призывом помочь христианам Сирии.

«Наш народ совсем недавно пережил подобное. В годы революции, гражданской войны и гонений на Церковь тысячи наших соотечественников были уничтожены. Среди них было немало иерархов, священников, монахов и мирян. Мы чтим подвиг новомучеников и исповедников Российских. И вместе с тем не должны безразлично смотреть на то, как ныне вновь проливается невинная кровь. Мы с вами не можем остановить эту войну, но можем усердно молиться о ее скорейшем прекращении и оказать помощь страждущим людям, в том числе и нашим братьям- христианам», — сказал Патриарх.

ПРАВМИР