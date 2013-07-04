Председатель отдела УПЦ встретился с представителями организаций, занимающихся алкозависимыми

3 июля в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась встреча председателя Синодального отдела благотворительности и социального служения УПЦ архидиакона Сергия Косовского с представителями организаций, занимающихся алкозависимыми, в частности, председателем Совета общественной организации «Украинский Центр Обслуживания Анонимных Алкоголиков» Андреем Пигаревым, руководителем реабилитационных программ для алкозависимых благотворительного фонда «Православная Киевщина» Константином Пряницким и председателем правления Центра Обслуживания Семейных групп «Ал-Анон в Украине» Раисой Ганенко.

Также во встрече приняли участие сотрудники отдела: протоиерей Владимир Косточка и руководитель проектов помощи алкозависимым священник Лука Звягинцев.

В ходе встречи были обсуждены пути сотрудничества в оказании помощи зависимым.

Представители организаций обратились к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру с просьбой благословить проведение совместно с Православной Церковью проектов и программ, направленных на помощь страждущим.

Оrthodox.org.ua