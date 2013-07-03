В Кабмине Украины идет подготовка к празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси
04:59, 03 июля 2013Православие
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Состоялось заседание оргкомитета
2 июля, в большом зале заседаний Кабинета Министров Украины состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и празднованию в Украине 1025-летия Крещения Киевской Руси.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира от Украинской православной церкви участие в совещании принял управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний.
В совещании приняли участие: Премьер-министр Украины Николай Азаров, Глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, руководители министерств, главы городских администраций и представители христианских конфессий Украины.
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