Митрополит Минский и Слуцкий Филарет принял участие в праздновании Дня независимости Беларуси

2 июля 2013 года Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет принял участие в праздновании Дня независимости Республики Беларусь. Торжества прошли у монумента Победы в Минске.

День независимости Республики Беларусь — главный праздник белорусской государственности, отмечаемый ежегодно 3 июля. В этот день в 1944 году произошло освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничную церемонию возглавил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Глава государства возложил венок к монументу Победы.

Венок от Белорусской православной церкви к памятнику возложил митрополит Филарет.

К подножию памятника также были возложены венки и цветы от Римско-Католической церкви, республиканских органов государственного управления, судов, Национального собрания Республики Беларусь, Миноблисполкома и Мингорисполкома, Совета безопасности и Вооруженных сил Республики Беларусь, правоохранительных органов, общественных организаций, представителей дипломатического корпуса, а также ветеранов и других участников мероприятия.

Патриархия.ru

