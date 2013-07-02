В УПЦ КП избрали правопреемника Филарета

Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата избрал наместника патриарха.

Как сообщает газета «Україна молода», соответствующее решение принято на заседании под председательством главы УПЦ КП Филарета.

Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея избран преосвященный Епифаний, митрополит Переяслав-Хмельницький и Белоцерковский УПЦ КП. А Филарет остается епархиальным архиереем Киевской епархии УПЦ КП. Также был избран новый состав постоянных членов Священного синода и Высшего церковного совета.

Газета отмечает, что «если говорить на мирском языке, это значит, что наместник помогает предстоятелю в руководстве приходами в Киевской области, а в случае смерти патриарха - благодаря своей должности без процедуры избрания становится местоблюстителем патриаршего престола». В его обязанности входит собрать Собор, на котором состоится избрание следующего патриарха.

Как разъяснил изданию архиепископ Евстратий (Заря), нововведение не определяет личность нового патриарха, ведь его будет избирать именно Поместный собор на альтернативной основе: «Архиерейский собор тайным голосованием должен выдвинуть по меньшей мере трех кандидатов, после чего будет проходить тайное голосование. Если в первом туре один из них набирает больше половины голосов, он становится патриархом. Если больше половины не набирает никто - тогда по двум кандидатурам, которые набрали больше всего голосов, проводится повторное голосование и патриархом становится тот, кто наберет большинство».





