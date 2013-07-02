Митрополит Волоколамский Иларион совершил литургию в дальних пещерах Киево-Печерской лавры

30 июня 2013 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находившийся в Киеве с рабочим визитом по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, совершил воскресную Божественную литургию в храме преподобного Феодосия Печерского в дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

За богослужением пел хор студентов Киевской духовной академии и семинарии, молились члены братии монастыря и академии.

После отпуста Литургии владыка обратился к молящимся с архипастырским словом:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

В неделю Всех святых мы вспоминаем людей, которые на протяжении веков, начиная с ветхозаветного времени и вплоть до наших дней, угодили Богу, — тех, кого мы знаем по именам, чьи имена включены в церковный календарь, и тех, чьи имена останутся до вечности сокрытыми от нашего взора и слуха, потому что очень многие святые просияли так, что житие их осталось неизвестно для потомков. Мы вспоминаем всех, кто угодил Господу и кого Господь прославил, и не только явным образом, но также и тайным: всех тех, о которых говорил апостол Павел в Послании к евреям (см. Евр. 11:33-40), которое сегодня читалось. Они жили в вертепах и пропастях земных, скитались, были поругаемы, претерпевали разные мучения и истязания, угодили Богу своим долготерпением, верой и своей любовью.

Здесь, на Киевских горах, в пещерах, где зародилось монашество Святой Руси, мы с особым чувством вспоминаем преподобных отцов Киево-Печерских — Антония, Феодосия и других здесь погребенных, чье предстательство молитвенное покрывает нашу Святую Русь во всех ее уголках. Мы прославляем этих угодников Божиих как родоначальников русского монашества, потому что именно отсюда, из этих киевских пещер, началась монашеская жизнь на Святой Руси, которая не прерывается вот уже тысячу лет.

Многие и многие монастыри возникали на пространстве исторической Руси, потом исчезали, а потом возрождались вновь. Так было и в совсем недавние годы: многие монастыри, включая и эту святую лавру, подверглись закрытию, а когда промыслом Божиим было суждено нашему Отечеству возродиться, монастыри тоже стали возрождаться. Они возрождались не просто как здания, но как монашеские общины, потому что все эти обители наполнились вновь иноками и инокинями, наполнились звуками молитвы и богослужения. Сегодня монашеская жизнь в этих святых обителях процветает по завету преподобных Антония и Феодосия и прочих чудотворцев Киево-Печерских.

Мы молимся всем святым, просиявшим в нашей земле и в других местах, угодившим Богу в разные времена и в разных обстоятельствах, в те эпохи, когда Церковь жила благополучно, и во времена, когда Церковь была в стеснении и гонениях. Мы молимся им о том, чтобы они помогли нам в сегодняшней жизни приближаться, насколько это возможно, насколько это в наших силах, к идеалу христианской святости, чтобы мы угодили Богу своими делами и проявили через них любовь к нашим ближним, чтобы жизнь наша, прожитая на земле, была не напрасна, но чтобы она стала подготовкой для уготованного для всех нас Царствия Небесного. Аминь».

Вечером того же дня митрополит Иларион отбыл в Москву.

Патриархия.ru