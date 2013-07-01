На празднование 1025 лет крещения Руси в Киев приедет Путин

Президент России Владимир Путин приедет в Киев на празднование 1025-летия Крещения Руси 27–28 июля. Об этом газете «Вести» вчера рассказал источник в оргкомитете по подготовке праздника: «Но мы пока не знаем подробностей визита, и неизвестно, будет ли Владимир Владимирович, скажем, на богослужении в Лавре или на молебне на Владимирской горке».

В пресс-службе Кремля заявили, что еще рано точно говорить о визите президента РФ Владимира Путина в Киев 27-28 июля по случаю 1025-летия Крещения Руси.

"Пока говорить рано. График президента согласовывается. Более точная информация будет через два дня", - заявил сотрудник Кремля.

В Киев в эти дни приедет и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также главы Поместных Православных Церквей. Пройдут совместные Богослужения и молебны, а на Крещатике 27 июля состоится праздничный концерт.

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