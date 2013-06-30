Предстоятель УПЦ совершил литургию в день открытия фестиваля единства славянских народов

29 июня 2013 года на стыке границ России, Украины и Беларуси, в с. Сеньковка Черниговской области, у Монумента Дружбы состоялось открытие фестиваля «Славянское единство — 2013», посвященного 1025-летию Крещения Руси.

В нынешнем году организатором международного форума выступает украинская сторона. Перед началом фестиваля у Монумента Дружбы под открытым небом была совершена Божественная литургия, которую возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

Его Блаженству сослужили: председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Брянский и Севский Александр, митрополит Овручский и Коростенский Виссарион, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ архиепископ Луганскийи Алчевский Митрофан, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, иерархи и духовенство из России, Украины и Беларуси.

За богослужением молились: советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам гуманитарного развития Украины Ю.П. Богуцкий, посол Российской Федерации в Украине М.Ю. Зурабов, представители официальных делегаций и молодежи из Брянской, Гомельской и Черниговской областей, гости фестиваля.

По окончании богослужения Блаженнейший владыка произнес слово, подчеркнув важность единства трех братских народов, в основе которого лежит православная вера, сообщает сайт Киевской митрополии со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

Патриархия.ru