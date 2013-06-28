В Издательском Совете РПЦ состоялся круглый стол «Оптимизация издательской деятельности»

7 июня 2013 года в Издательском Совете Русской православной церкви прошел круглый стол, посвященный оптимизации издательской деятельности.

В работе круглого стола приняли участие руководители и сотрудники 15 издательств («Артос-Медиа», «Даниловский благовестник», «Даръ», «Домашнее чтение», Издательство Сретенского монастыря, Издательский отдел Иваново-Вознесенской епархии, Издательский отдел Саввино-Сторожевского монастыря», Издательский отдел Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ИП Можей С.Л., издательства «Символика», «Ковчег», «Лепта Книга», «Общество сохранения литературного наследия», «Отчий дом», «Сибирская благозвонница», Тульская епархия), а также помощник председателя Издательского Совета иеромонах Макарий (Комогоров).

В ходе встречи сотрудники издательства «Сибирская благозвонница» высказались за предоставление предварительного плана изданий на будущий год. Представители издательства «Артос-Медиа» выступили с предложением дифференцированного подхода к оформлению библиографии с учетом научно-богословского значения данного издания. Иеромонах Аверкий, представляющий Издательский отдел Свято-Троицкой Сергиевой лавры, отметил возможность углубленного изучения публикуемых материалов, которая появляется у читателя благодаря корпусу библиографии. Сотрудники издательства «Даниловский благовестник» обратили внимание на важность открытого доступа к текстам одобренных акафистов, а представители издательства «Даръ» отметили необходимость оптимизации бухгалтерского сопровождения рецензирования.

Иеромонах Макарий (Комогоров) в своем выступлении подчеркнул важность библиографического оформления публикуемых текстов и сделал сообщение о каталоге изданий, который распространяется по всем епархиям Русской православной церкви.

Собравшиеся выразили мнение о недопустимости изображений крестов, святых на обложках дисков, упаковках, коробках и т.п. и отметили необходимость разъяснить это широкой аудитории, в т.ч. производителям подобных предметов.

Патриархия.ru