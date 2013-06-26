Иерусалимский Патриарх Феофил возглавил литургию в Троицком соборе Русской духовной миссии

24 июня 2013 года, в Духов день, Божественную литургию в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме возглавил Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

Его Блаженству сослужили иерархи Иерусалимского Патриархата архиепископ Константинский Аристарх и архиепископ Иерапольский Исидор, начальник Русской духовной миссии Московского Патриархата архимандрит Исидор, начальник Миссии Русской Зарубежной Церкви архимандрит Роман, духовенство Миссии и Святогробского братства. Евангелие на Литургии читалось на трех языках: греческом, арабском и церковнославянском.

В память о совместном богослужении Предстоятель Иерусалимской Церкви подарил в дар Русской духовной миссии перламутровый крест.

Поблагодарив Его Блаженство за участие в праздничном богослужении, начальник Миссии архимандрит Исидор преподнес Иерусалимскому Патриарху серебряную икону «Гостеприимство Авраама» с частицей Дуба Мамврийского.

Вечером по случаю праздника в Миссии был устроен торжественный прием, на котором присутствовал: Блаженнейший Иерусалимский Патриарх Феофил с членами Святогробского братства, игумении Горненского Гефсиманского и Елеонского монастырей, представители дипломатического корпуса, израильских министерств и другие, сообщает сайт Русской духовной миссии.

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