В Русской Православной Церкви объявлен сбор помощи для Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в специальном обращении в связи с трагическими событиями в Сирии призвал верующих помочь пострадавшим в результате вооруженного конфликта в этой стране.

«На протяжении почти двух лет в Сирии продолжаются военные действия. За это время в стране погибли десятки тысяч человек, среди которых немало стариков, женщин, детей — мирных граждан. Значительную часть сирийского народа составляют наши с вами единоверцы», — говорится в обращении.

«В городе Дамаске находится центр одного из древнейших православных Патриархатов — Антиохийского. И сейчас на улицах этого города, помнящего апостола Павла, подвиги и труды древних святых, проливается человеческая кровь», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что на библейской земле, где бок о бок в мире жили православные христиане и мусульмане, сегодня оскверняются святыни, предаются поруганию храмы, христиан изгоняют из их жилищ, преследуют, а нередко — мучают и убивают.

«Наш народ совсем недавно пережил подобное. В годы революции, гражданской войны и гонений на Церковь тысячи наших соотечественников были уничтожены. Мы не должны безразлично смотреть на то, как ныне вновь проливается невинная кровь. Мы с вами не можем остановить эту войну, но можем усердно молиться о ее скорейшем прекращении и оказать помощь страждущим людям, в том числе и нашим братьям-христианам», — отметил Святейший Владыка.

«Прошу вас последовать призыву Христову и помочь нашим ближним, то есть тем, кто сейчас особенно нуждается в поддержке и участии. С этой целью благословляю в ближайшее воскресенье во всех храмах Русской Православной Церкви организовать сбор средств в помощь нуждающимся в Сирии», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Денежные средства, собранные во всех епархиях Русской Православной Церкви, будут направлены на счета Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, которому поручено координировать сбор пожертвований. По завершении общецерковного сбора средства будут переданы Антиохийскому Патриархату.

Patriarchia.ru