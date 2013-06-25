В Калининград прибыл международный крестный ход, посвященный 1025-летию Крещения Руси

24 июня 2013 года в Калининградскую епархию прибыл международный крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси.

По прибытии ковчег с мощами был доставлен в храм святого князя Владимира в п. Чкаловск г. Калининграда.

Молебен у святыни совершил епископ Балтийский Серафим.

Святыня будет пребывать в Калининграде до 27 июня.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте Калининградской епархии.

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