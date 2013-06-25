В Калининград прибыл международный крестный ход, посвященный 1025-летию Крещения Руси
20:07, 25 июня 2013Православие
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И ковчег с мощами князя Владимира
24 июня 2013 года в Калининградскую епархию прибыл международный крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира, посвященный 1025-летию Крещения Руси.
По прибытии ковчег с мощами был доставлен в храм святого князя Владимира в п. Чкаловск г. Калининграда.
Молебен у святыни совершил епископ Балтийский Серафим.
Святыня будет пребывать в Калининграде до 27 июня.
С подробной программой можно ознакомиться на сайте Калининградской епархии.
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