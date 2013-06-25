В Святогорской лавре открылась фотовыставка, посвященная 300-летию Александро-Невской лавры

21 июня 2013 года в Успенской Святогорской лавре состоялось открытие выставки «300 лет бытия. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра».

Молебен на начало доброго дела перед открытием выставки совершил наместник Святогорской обители, викарий Донецкой епархии архиепископ Святогорский Арсений.

На выставке представлены фотоработы, посвященные архитектуре, истории и современной жизни Александро-Невской лавры.

Автор исторических снимков — Карл Булла. Он считается «отцом российского фоторепортажа». Булла и его сыновья создали уникальную фотохронику событий первой половины XX века, в том числе запечатлев исторический образ Александро-Невской лавры начала прошлого века до ее разорения в советский период.

Авторы современных работ — Михаил Манин, Юрий Костыгов и Александр Петросян.

Патриархия.ru