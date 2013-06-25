Сегодня в Московском метрополитене состоится открытие выставки «Два Крещения Руси»

Сегодня, 25 июня 2013 года, в Москве на станции метро «Выставочная» состоится открытие выставки «Два Крещения Руси».

Мероприятие посвящено 1025-летию Крещения Руси и 25-летию возрождения церковной жизни.

Организаторами выставки выступили Синодальный информационный отдел, журнал «Фома» и Московский метрополитен.

В июле 2013 года в столицах трех государств — Москве, Киеве и Минске — пройдут торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси. Кроме того, в этом же месяце уместно говорить и о еще одном юбилее — 25-летии возрождения церковной жизни. Четверть века назад — с момента всенародного празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году — начинается отсчет возрождения церковной жизни на территории Советского Союза, которое нередко называют вторым Крещением Руси.

Участники выставки в своих фотоработах рассказывают о самых запоминающихся моментах эпохи. На выставке будут представлены как современные, так и архивные фотографии конца 1980-х — начала 1990-х годов.

Для посетителей экспозиция будет открыта с 25 июня по 10 сентября в часы работы метрополитена. Вход свободный.

Патриархия.ru