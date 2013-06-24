Предстоятель РПЦ и президент Беларуси обсудили вопросы подготовки к 1025-летию Крещения Руси

24 июня в Патриаршем и Синодальном духовно-административном и культурном центре Русской православной церкви на Юге России прошла рабочая встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Республики Беларусь А. Лукашенко, сообщает Благовест-Инфо.

Предстоятель Русской церкви и глава белорусского государства посетили домовый храм духовно-административного центра. Затем состоялась беседа, в ходе которой, наряду с общими аспектами церковно-государственного диалога, обсуждались вопросы подготовки к празднованию 1025-летия Крещения Руси, которое будет широко отмечаться в России, на Украине и в Белоруссии с 24-го по 30 июля этого года.

В рамках празднования пройдут торжественные богослужения в Москве, Киеве и Минске. Как ожидается, на торжества прибудут предстоятели и представители Поместных православных церквей.