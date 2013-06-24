Митрополит Киевский Владимир на Соборной площади совершил праздничную Божественную литургию

23 июня, в день Пресвятой Троицы, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию на Соборной площади Святой Успенской Киево-Печерской лавры.

Ему сослужили: управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской Митрополии митрополит Бориспольский Антоний, наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, епископы Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, председатель Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, а также духовенство монастыря.

Праздничное богослужение посетили Президент Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, члены правительства, народные депутаты и другие высокопоставленные лица.

В конце богослужения Митрополит Владимир поздравил верующих с праздником Пресвятой Троицы.

Одной из особенностей богослужения этого дня праздника является то, что сразу за литургией отправляется вечерня с чтением коленопреклоненных молитв, которые были составлены святителем Василием Великим в IV веке.

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