В день Святой Троицы Патриарх Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру

23 июня 2013 года, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Предстоятель Русской православной церкви совершил Божественную литургию в трапезном храме во имя преподобного Сергия Радонежского.

На малом входе Патриарх Кирилл в связи с назначением главой Липецкой митрополии возвел архиепископа Липецкого Никона в сан митрополита.

Проповедь перед причастием произнес один из старейших насельников и духовников Троице-Сергиевой лавры архимандрит Илия (Рейзмир).

По окончании литургии предстоятель совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.

С балкона Патриарших покоев лавры Святейший Владыка обратился к богомольцам с Первосвятительским словом.

Затем в храме святого праведного Филарета Милостивого Патриарших покоев лавры Патриарх Кирилл вручил высокие церковные награды.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси