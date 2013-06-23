В Петербурге прошла торжественная встреча частицы мощей святого князя Владимира
07:16, 23 июня 2013Православие
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В субботу 22 июня
Торжественная встреча частицы мощей святого князя Владимира прошла в субботу на Московском вокзале в Петербурге.
Частицы мощей святого равноапостольного великого князя Владимира в рамках крестного хода по России, Украине и Белоруссии, посвященного 1025-летию Крещения Руси, будут находиться в Петербурге с 22 по 24 июня.
Святыня будет открыта для поклонения в Князь-Владимирском соборе, где в праздник Святой Троицы и в Духов день будут совершены литургии.
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