В Петербурге прошла торжественная встреча частицы мощей святого князя Владимира

Торжественная встреча частицы мощей святого князя Владимира прошла в субботу на Московском вокзале в Петербурге.

Частицы мощей святого равноапостольного великого князя Владимира в рамках крестного хода по России, Украине и Белоруссии, посвященного 1025-летию Крещения Руси, будут находиться в Петербурге с 22 по 24 июня.

Святыня будет открыта для поклонения в Князь-Владимирском соборе, где в праздник Святой Троицы и в Духов день будут совершены литургии.

РИА Новости