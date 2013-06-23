В Троицкую родительскую субботу Митрополит Владимир совершил Божественную литургию

22 июня, в Троицкую родительскую субботу, Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в соборном храме Свято-Пантелеимоновского женского монастыря в Феофании.

Его Блаженству сослужили: управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской Митрополии митрополит Бориспольский Антоний, архиепископ Яготинский Серафим, председатель Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, духовенство монастыря.

За богослужением Первосвятитель вознес сугубые молитвы всех от века усопших.

После службы Митрополит Владимир отметил:

«Сегодня мы вспоминаем всех от века усопших и таким образом получаем от Бога утверждение нашей веры и надежды на Него. Пусть по молитвам усопших Господь пробавит милость над всеми нами».

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