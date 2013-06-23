В канун праздника Святой Троицы предстоятель Русской церкви совершил всенощное бдение
06:15, 23 июня 2013Православие
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В Храме Христа Спасителя
Вечером 22 июня 2013 года, накануне дня Святой Троицы (Пятидесятницы), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата епископ Подольский Тихон, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря епископ Воскресенский Савва, ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев и московское духовенство.
Сегодня, в праздник Святой Троицы, предстоятель Русской церкви совершит Божественную литургию в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
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