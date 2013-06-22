Предстоятель УПЦ передал старинный крест для поклонения верующим Запорожской епархии

21 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании принял делегацию Запорожской епархии во главе с секретарем архимандритом Леонидом (Шереметом).

Архипастырь для поклонения верующим Запорожской епархии передал старинный крест XVII в. с частицей Животворящего Креста Господня и с 66 частицами мощей святых угодников Божиих.

Святыня будет доставлена в Запорожье Крестным ходом по водам Днепра, в котором примут участие маломерные парусные суда. 26 июня, в день образования Запорожской епархии и празднование Собора Запорожских святых, в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси, состоится встреча Крестного хода в речном порту города, после чего святыня будет перенесена в Свято-Покровский архиерейский собор.

График пребывания креста в Запорожской епархии с 26.06.2013 по 21.07.2013.

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