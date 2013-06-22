Митрополит Киевский Владимир совершит закладку храма во имя равноапостольного князя Владимира

21 июня Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-возводимого в Феофании встретился с главным врачом Киевской городской клинической больницы № 1 Игорем Чермаком и главой Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Сергеем Витковским.

На встрече также присутствовали председатель Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, настоятель прихода при больнице протоиерей Нестор Коломиец.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью Блаженнейший Владыка наградил Игоря Чермака и Сергея Витковского орденом Украинской Православной Церкви святого благоверного князя Ярослава Мудрого.

Отец Нестор пригласил Митрополита Владимира совершить чин закладки храма во имя равноапостольного князя Владимира на территории клинической больницы № 1 накануне 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Напомним, что в прошлом году Блаженнейший Митрополит Владимир поддержал инициативу Игоря Ивановича и благословил назвать Киевскую городскую клиническую больницу № 1 именем равноапостольного князя Владимира и построить на ее территории часовню в честь крестителя Киевской Руси.

По мнению Игоря Чермака, медицина и лечебное дело не могут существовать без духовности и тех глубоких вещей, благодаря которым существует мир. Дополнение названия больницы святым именем будет вдохновлять и побуждать руководство, врачей и тех, кто лечится к еще более тонкому подходу к значимости врачебного дела и существования человека в этом мире.

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