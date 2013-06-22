В Храме Христа Спасителя состоялось заседание Высшего Церковного Совета

21 июня 2013 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Открывая заседание, Святейший Владыка представил собравшимся повестку дня, а также поделился мыслями о путях развития системы духовного образования в Русской Православной Церкви.

С сообщением «О документах Межведомственной рабочей группы для координации работы по открытию образовательных центров по подготовке специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности» выступил председатель Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Проект документа «Основные принципы деятельности церковных приютов Русской Православной Церкви» представил на утверждение членам Высшего Церковного Совета председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Доклад «О положении дел в образовательной сфере в связи с проводимой реформой» представил глава Учебного комитета при Священном Синоде архиепископ Верейский Евгений.

Далее участники заседания обсудили ход исполнения решений Высшего Церковного Совета, а также ряд иных вопросов.

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Согласно Положению, Высший Церковный Совет является исполнительным органом Русской Православной Церкви, действующим при Патриархе Московском и всея Руси и Священном Синоде Русской Православной Церкви.

Высший Церковный Совет рассматривает вопросы богословского образования, просвещения, миссии, церковного социального служения, информационной деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви и церковных СМИ, вопросы взаимоотношений Церкви с государством, обществом, Поместными Православными Церквями, инославными конфессиями и нехристианскими религиями, церковного управления и хозяйствования и иные вопросы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси