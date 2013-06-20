Международный крестный ход, посвященный 1025-летию Крещения Руси, прибыл в Пятигорск

18 июня 2013 года в центр Северо-Кавказского федерального округа — город Пятигорск — прибыл международный крестный ход, посвященный 1025-летию Крещения Руси. Вагон-храм, где находится ковчег с мощами святого крестителя Руси — равноапостольного великого князя Владимира, движется по России от Владивостока к Калининграду, совершая остановки в центрах федеральных округов.

Святыню сопровождают иеромонах Амвросий (Федукович), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и иеромонах Ефрем (Поляк), насельник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.

На перроне железнодорожного вокзала «Пятигорск» вагон-храм встречали епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и духовенство пятигорских храмов. За кратким молебном пел хор Михайловского собора, одного из старейших храмов города, возрожденного в девяностые годы прошлого века.

Сотрудники железнодорожного вокзала первыми получили возможность поклониться святыне. К этому времени на привокзальной площади Пятигорска собрались сотни верующих.

Затем состоялся массовый крестный ход по центральной улице Пятигорска (бывшей Царской, в советские времена переименованной в проспект Кирова) от привокзальной площади к кафедральному собору во имя Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели.

Процессия стала продолжением международного крестного хода, приуроченного к 1025-летию Крещению Руси.

В крестном ходе по Пятигорску участвовали более двух тысяч человек — прихожане православных храмов, казаки, подростки и молодежь, люди старшего поколения, жители Пятигорска и паломники, прибывшие из городов и станиц Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, из Северной Осетии.

Шествие возглавил епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

На ступенях Спасского кафедрального собора было совершено молебное пение святому равноапостольному князю Владимиру. По окончании богослужения к верующим обратился правящий архиерей.

В своем слове архипастырь говорил о том, что православные верующие, живущие в России и других странах русской православной традиции, являются духовными наследниками князя Владимира. «Вспоминая житие святого крестителя Руси, видишь, как истлевал в нем ветхий человек с грехами и страстями, как рождался новый, воодушевленный Христом. Как на смену ночи приходит день, так и свет, родившийся в князе Владимире, тот свет, за который князя называли "Владимир Красно Солнышко", осветил и освятил Русь. Зерна, посеянные 1025 лет тому назад на берегах Днепра, дали обильные всходы и выжили, несмотря на частые лютые заморозки», — сказал владыка.

Епископ Феофилакт обратил внимание присутствующих на то, что и сам храм, куда сегодня приносятся святые мощи крестителя Руси, свидетельствует о силе веры. «Несколько десятилетий на месте исторического Спасского собора зияла раной мерзость запустения, но мы возродили наш собор, а Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в декабре 2012 года его освящение. Глубоко символично, что по благословению Святейшего Патриарха Пятигорск стал одним из этапов международного юбилейного крестного хода, а Спасский собор на эти дни станет домом для нашего великого предка — святого князя Владимира», — подчеркнул иерарх.

По окончании молебна ковчег со святыми мощами был поставлен в центре собора для молитвенного поклонения.

Ранним утром 19 июня епископ Феофилакт в сослужении духовенства епархии совершил на вершине горы Машук молебен о мире на Кавказе. Богослужение совершалось у ковчега со святыми мощами крестителя Руси — равноапостольного князя Владимира.

Для участия в молебне на Машук поднялись несколько сот пятигорчан и паломников из других городов и станиц Северного Кавказа. В этот день канатная дорога начала работу с пяти часов утра; денег за подъем с паломников не брали.

Все участники молебна смогли приложиться к святыне и вместе молитвенно попросить мира благословенному Кавказу.

Патриархия.ru