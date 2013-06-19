Патриарх Кирилл освятил закладной камень в основание храма в честь иконы Божией Матери «Державная»

18 июня 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте строительства храма в честь иконы Божией Матери «Державная», возводимого на территории Главного управления МВД России.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом:

«Мы освятили закладной камень, и я надеюсь, что очень скоро этот храм будет полностью введен в действие, что будет совершено его освящение и что здесь будет совершаться молитва за мужественных защитников нашего народа, — так чтобы Царица Небесная покрыла Своим покровом, оградила от всякого зла, сохранила жизни и здоровье тех, кто, согласно присяге и избранному жизненному пути, призван идти до конца, защищая ближних своих.

"Нет больше той любви, как если кто душу свою полагает за други своя", — говорит слово Божие (см. Ин. 15:13). Нет большего подвига, с нравственной точки зрения, чем положить жизнь свою во имя других. Те, кто работает в системе МВД, призываются к такому подвигу практически каждый день своей службы. Поэтому, кроме заботы государства и уважения со стороны общества, необходима и духовная поддержка. И мы верим и надеемся, что с появлением этого святого храма каждый, кто будет сюда приходить для молитвы, будет чувствовать эту поддержку».

Затем предстоятель Русской Православной Церкви и сопровождающие Его Святейшество лица ознакомились с ходом строительства храма.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси