Сегодня в Киеве состоится благотворительный концерт с участием фольклорного ансамбля «Божичи»

Сегодня, 18 июня, в 19.00, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в галерее «Соборная» состоится благотворительный концерт с участием фольклорного ансамбля «Божичи».

Акция проводится в рамках мероприятий запланированных Синодальным отделом по делам семьи, посвященных празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси при поддержке Духовно-просветительского центра в честь Воскресения Христова.

Собранные средства будут использованы для лечения детей из малообеспеченных семей и для помощи многодетным семьям.

Пресс-служба Синодального отдела по делам семьи