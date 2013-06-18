Сегодня в Киеве состоится благотворительный концерт с участием фольклорного ансамбля «Божичи»
05:13, 18 июня 2013Православие
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К 1025-летию Крещения Руси
Сегодня, 18 июня, в 19.00, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в галерее «Соборная» состоится благотворительный концерт с участием фольклорного ансамбля «Божичи».
Акция проводится в рамках мероприятий запланированных Синодальным отделом по делам семьи, посвященных празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси при поддержке Духовно-просветительского центра в честь Воскресения Христова.
Собранные средства будут использованы для лечения детей из малообеспеченных семей и для помощи многодетным семьям.
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