Международный крестный ход прибыл в Ростов-на-Дону

16 июня 2013 года международный крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного великого князя Владимира, приуроченный к 1025-летию Крещения Руси, прибыл в Ростов-на-Дону.

На железнодорожном вокзале крестный ход встречали председатель Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, заместитель губернатора Ростовской области И. Гуськов, благочинные округов г. Ростова-на-Дону, настоятели и клирики ростовских храмов, представители администрации города, казаки.

Затем святыня была доставлена в кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.

17 июня Божественную литургию в кафедральном соборе Ростова-на-Дону совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

По окончании богослужения митрополит Меркурий приветствовал молящихся. В своем слове он отметил особую значимость для всех славянских стран празднуемого события — 1025-летия Крещения Руси.

«Для князя Владимира Господь Иисус Христос стал Той спасительной Дверью, через Которую он прошел в Царство Божие, и Этой Дверью повел свой народ. Свидетельство истинности выбора этого пути — вся история нашего Отечества, великой России, Белоруссии, Украины, сонмы святых угодников Божиих, десятки явленных чудотворных икон Божией Матери», — сказал владыка.

Затем был совершен молебен перед святыми мощами князя Владимира.

Вечером святые мощи будут перенесены из Ростовского кафедрального собора в Никольскую часовню на территории железнодорожного вокзала г. Ростова. В ночь на 18 июня ковчег со святыней отбудет далее по запланированному маршруту.

Патриархия.ru