Завершился Первосвятительский визит Патриарха Кирилла в Эстонию

14-16 июня 2013 года состоялся Первосвятительский визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Эстонию.

В аэропорту Святейшего Владыку встречали митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, государственный секретарь Эстонской Республики Хейки Лоот, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонии Ю.Н. Мерзляков, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Эстонской Республике В.И. Лазерко.

Из аэропорта Его Святейшество направился в таллинский кафедральный собор во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. В соборном храме был совершен молебен, по завершении которого Его Святейшество вознес молитву всем святым, в земле Эстонской просиявшим.

В этот же день состоялись встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Министерства иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Паэтом и спикером парламента Эстонской Республики (Рийгикогу) Эне Эргма.

В резиденции главы Правительства Эстонии состоялась встреча Патриарха Кирилла с Премьер-министром страны Андрусом Ансипом.

Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил в Таллине Монумент скорби, известный как памятник Линде. От имени Святейшего Патриарха к монументу был возложен венок.

Его Святейшество также посетил на Военном кладбище Таллина памятник советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, известный как «Бронзовый солдат». К постаменту, на котором установлен памятник, был возложен венок от Предстоятеля Русской Церкви, после чего Святейший Патриарх лично пообщался с ветеранами войны и другими жителями Таллина.

Также 14 июня Предстоятель Русской Церкви посетил ратушу (городской совет) Таллина, где его приветствовал мэр эстонской столицы Эдгар Сависаар.

После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Успенский Пюхтицкий монастырь. У Святых врат обители Предстоятеля Русской Православной Церкви встречала настоятельница обители игумения Филарета с сестрами.

Утром 15 июня Патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря, а после богослужения обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

По завершении богослужения в Успенском соборе Пюхтицкой обители Святейший Владыка посетил монастырское кладбище, святой источник и музейную комнату.

Далее Предстоятель Русской Православной Церкви направился в город Нарву.

По прибытии в Нарву Святейший Патриарх Кирилл посетил Воскресенский кафедральный собор, где был совершен молебен.

После этого Его Святейшество ознакомился с деятельностью социального центра при храме Нарвской иконы Божией Матери и пообщался с его насельниками.

Также 15 июня Святейший Патриарх Московский и всей Руси посетил место строительства храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

16 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в таллинском районе Ласнамяэ и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме. После богослужения Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В завершение визита Предстоятель посетил прием от имени Эстонской Православной Церкви и встретился с архиепископом Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Андресом Пыдером в Домском лютеранском соборе Таллина.

В этот же день Предстоятель Русской Православной Церкви покинул Эстонию. В аэропорту Таллина Святейшего Владыку провожали митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонии Ю.Н. Мерзляков, клирики Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

Патриархия.ru