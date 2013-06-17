Предстоятель УПЦ встретился с канцлером Свято-Владимирской православной богословской семинарии

15 июня Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре встретился с канцлером Свято-Владимирской православной богословской семинарии (Нью-Йорк) протоиереем Чедом Хэтфилдом.

Во встрече приняли участие: секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и секретарь Канадской епархии Православной Церкви в Америке протодиакон Назарий Полатайко.

Во время встречи отец Чэд рассказал о подписании накануне соглашения о сотрудничестве между Киевской духовной академией и семинарией и Свято-Владимирской православной богословской семинарией, выразив надежду, что договор принесет пользу обеим учебным заведениям.

Митрополит Владимир отметил, что это соглашение действительно важным событием в научно-богословском среде, поскольку еще недавно подобное было невозможно.

Наконец гости презентовали Его Блаженству научные издания богословской семинарии.

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