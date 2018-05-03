Голосеевский монастырь столицы отметил 20-летие возрождения монашеской жизни

В Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре столицы сегодня состоялись торжества по случаю 20-летия возрождения монашеской жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, в Голосеевской пустыни в этот день собралось около 10 тыс. киевлян и паломников из Украины.

Божественную литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир.

Перед началом богослужения Блаженнейший владыка совершил чин освящения храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», восстановленного по проекту 1910-1912 годов.

Закладка этого храма была совершена в 1999 году, в 2003 году была закончена кирпичная кладка стен.

Во время литургии Митрополит Владимир удостоил насельников Голосеевского монастыря богослужебных наград.

В конце богослужения Предстоятель УПЦ поздравил братию и паломников с юбилеем возрождения монашеской жизни в монастыре и поблагодарил наместника монастыря архимандрита Исаакия (Андроника) и всех, кто помогал в развитии Голосеевской обители.

«Когда-то на этом святом месте были кучи мусора. Когда монахи пришли сюда, они не имели ничего. Молились, надеялись, ожидали... Милостью Божьей дождались, после страшной разрухи и времен безбожия. И сегодня мы рады Богу Спасителю Нашему, что Он был таким милосердным к нам, и мы имеем еще один храм. Я хочу поблагодарить наместника этой святой обители...», - сказал Митрополит Владимир.

По завершении литургии Предстоятель УПЦ освятил накупольные кресты для монастырского храма во имя великомученика Иоанна Сочавского.

В завершении Блаженнейший Владыка отслужил заупокойную литию по особо чтимой подвижнице - монахине Алипии (Авдеевой), которая подвизалась на месте возрожденной обители и похоронена в Голосеевском монастыре.

*** Голосеевская Пустынь основана на земле, приобретенной молдавским воеводой Петру Мовиле (впоследствии Митрополит Киевский Петр Могила). В 1631 году тогда еще архимандрит Петр Могила построил здесь церковь в честь святого великомученика Иоанна Сочавского и заложил скит Киево-Печерской Лавры.

В 1852 году пустынь названа Свято-Покровской, а ее старинный деревянный храм переименован в церковь Иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник».

В 1926 году монастырь был закрыт.

В годы Великой Отечественной войны через Голосеевскую пустынь проходила вторая линия обороны Киева. Однако на монашеское кладбище, где похоронены святые, не упал ни один снаряд.

С конца 70-х годов обитель приходит в полное запустение. К концу ХХ века из монастырских зданий «дожил» только летний дом киевских митрополитов.

В начале 90-х годов часть монастырских земель вернули церкви. В 1993 году обитель открыли как скит Киево-Печерской Лавры. Скитоначальником был назначен Архимандрит Исаакий (Андроник).

В том же году, 4 октября, были найдены мощи преподобного Алексия Голосеевского и открыт домовой храм в честь преподобного Иоанна Многострадального.

В 1996 году Голосеевская пустынь стала самостоятельным монастырем. В ней восстановлен храм в честь иконы «Живоносный источник», кладбище, на месте бывшего дома митрополита построена церковь; построены монашеский и административный корпуса, дом наместника с домовой церковью, гостиница и другие сооружения.

Сегодня в монастыре работают православный центр прикладных искусств, воскресная школа, типография. При монастыре действуют просветительские, культурные и общественные проекты.

В Голосеевской пустыни возникла идея создания международной организации «День Крещения Руси» и идея возрождения традиции масштабного празднования Дня Крещения Руси на государственном и церковном уровнях.

Информация о монастыре и график движения монастырских автобусов на сайте: www.goloseevo.com.ua

Фото: fotolitopys.in.ua



